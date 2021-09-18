Венедиктов рассказал о «слабом месте» надомного голосования

Московская городская избирательная комиссия аннулировала восемь урн для надомного голосования, проинформировал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице Алексей Венедиктов.

«Можно сказать, что переносные урны — слабое место. При этом нет ни одного аннулирования стационарных ящиков», — сказал Венедиктов.

Он отметил, что один ящик «просто рассыпался» и бюллетени упали.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.