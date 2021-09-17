Пентагон назвал ошибкой ракетный удар США в Кабуле в конце августа

В Пентагоне признали ошибочным нанесенный США в Кабуле 29 августа ракетный удар с беспилотника по автомобилю предполагаемого смертника.

В результате взрыва погибли 10 местных жителей, включая семь детей.

В американском военном ведомстве посчитали маловероятным тот факт, что в результате этого удара были ликвидированы лица, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

«Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой», — приводит ТАСС слова главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи.

В настоящее время Пентагон рассматривает возможность компенсационных выплат родственникам погибших.

Напомним, 29 августа американские военные нанесли с беспилотника в Кабуле ракетный удар по машине с предполагаемой взрывчаткой. Это стало ответом на атаки, которые произошли в аэропорту афганской столицы 26 августа. Тогда после взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, и атаки террориста-смертника погибли около 200 мирных жителей и 13 американских военных.

