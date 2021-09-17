В Красноярском крае пропала экспедиция из девяти человек
- 17 сентября 2021, 22:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Экспедиция Русского географического общества (РГО), в которую вошли девять человек, перестала выходить на связь 11 сентября в Красноярском крае.
Как рассказала исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная, две недели назад группа выдвинулась на сбор артефактов Кетского острога, который играл важную роль в продвижении русских первопроходцев на восток.
По ее словам, историкам и географам долгое время не удавалась найти эту крепость, расположенную примерно в 600 км от Томска на границе с Красноярским краем.
Калюжная отметила, что экспедиция должная был вернуться к середине сентября, однако уже пять дней члены группы не выходят на связь.
«Надеемся, что они просто остались без связи, потеряли ориентирование на местности», — сказала она в интервью «РЕН ТВ», добавив, что экспедиция передвигалась на двух вездеходах.
Ожидается, что завтра начнутся поисковые мероприятия.
Как писал ранее «Ридус», в конце июля в горах Красноярского края было найдено тело туриста, погибшего в результате нападения медведя.
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