В Красноярском крае пропала экспедиция из девяти человек

Экспедиция Русского географического общества (РГО), в которую вошли девять человек, перестала выходить на связь 11 сентября в Красноярском крае.

Как рассказала исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная, две недели назад группа выдвинулась на сбор артефактов Кетского острога, который играл важную роль в продвижении русских первопроходцев на восток.

По ее словам, историкам и географам долгое время не удавалась найти эту крепость, расположенную примерно в 600 км от Томска на границе с Красноярским краем.

Калюжная отметила, что экспедиция должная был вернуться к середине сентября, однако уже пять дней члены группы не выходят на связь.

«Надеемся, что они просто остались без связи, потеряли ориентирование на местности», — сказала она в интервью «РЕН ТВ», добавив, что экспедиция передвигалась на двух вездеходах.

Ожидается, что завтра начнутся поисковые мероприятия.

Как писал ранее «Ридус», в конце июля в горах Красноярского края было найдено тело туриста, погибшего в результате нападения медведя.

