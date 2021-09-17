Еще одно новое название для Украины придумали в офисе Зеленского

Автором очередного нового названия для Украины опять стал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Он предложил переименовать страну в «Объединенные земли Украины».

Свою позицию Арестович обосновал тем, что на Украине много территорий с самобытной культурой.

«Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями», — приводит газета «Известия» его слова, сказанные в интервью на YouTube-канале Politeka.

Арестович пояснил, что на Украине есть географически обособленные районы со своей микрокультурой, своим субэтносом и своей историей. По его мнению, назвать их землями было бы в самый раз.

Флаг Украины © Википедия

Напомним, 31 августа Арестович предложил дать стране новое название — Русь-Украина. Он заявил, что «Украина — это и есть Русь, а Россия „с натяжкой может претендовать“ на это наследие».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, иронично оценив данное высказывание, предложила переименовать Украину в Укрусь.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков считает, что Киев необходимо переименовать в Улан-Батор, в связи с ошибкой телеканала CNN, показавшего в эфире карту Украины, на которой город назвали в честь столицы Монголии.



«Ридус» также писал о том, что директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский осудил депутата Рады Никиту Потураева за предложение переименовать Россию в Московию.

