Советская чемпионка мира по шахматам подала в суд на Netflix из-за сериала

Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала судебный иск на стриминговый сервис Netflix из-за сериала «Ход королевы».

Знаменитая грузинская шахматистка, прославившаяся во времена СССР, требует с компании компенсацию в размере 5 млн долларов.

Претензия 80-летней Гаприндашвили касается одной из серий «Хода королевы», в которой утверждается, что она никогда не играла против мужчин.

На самом же деле к 1968 году, когда и разворачиваются действие сериала, шахматистка уже сыграла с 59 мужчинами, включая таких выдающихся мастеров, как Борис Спасский, Михаил Таль, Светозар Глигорич и Пауль Керес.

«Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях спортсменки, для того чтобы „раздуть драму“, создав впечатление, будто бы вымышленная героиня смогла сделать то, что было не под силу другим женщинам, в том числе Гаприндашвили», — говорится в исковом заявлении, которое приводит The Hollywood Reporter.

В нем же отмечается, что вымышленная история о женщине, которая должна была вдохновить соперничеством героини с мужчинами, на самом деле унизила реальную женщину, действительно побеждавшую соперников противоположного пола.

кадр из сериала "Ход королевы"

Как пишет издание, в компании Neflix посчитали претензии советской шахматистки необоснованными.

Газета «Известия» напоминает, что Нона Гаприндашвили стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Она также является обладательницей «Шахматного Оскара».

«Ход королевы» был выпущен в октябре 2020 года. В центре сюжета этого сериала — история шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон. В марте 2021 года сериал был удостоен премии «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм.

Ранее представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры прокомментировали «Ридусу» сообщения о том, что даче Морозовой в Обнинске Калужской области — старейшему зданию в городе — грозит разрушение из-за ремонта, предпринятого создателями сериала «Анна К.», который российские кинематографисты снимают по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» специально для Netflix.