«Конкуренция и безопасность»: итоги первого дня голосования в ДФО

Первый день голосования продемонстрировал «очень хорошую явку» в регионах Дальнего Востока. Об этом в интервью Ridus.ru сообщила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«В Магаданской области явка превысила 14%, на Камчатке явка составила порядка 17%. Аналогичным образом ситуация обстоит и в других регионах ДФО. Это позитивные цифры, которые подтверждают высокую легитимность текущей кампании», — сказала эксперт.

Кислицына подчеркнула, что выборы проходят без серьезных нарушений.

Все очень спокойно, организовано. Есть широкая система наблюдения. При этом конкуренция на выборах достаточно сильная, поскольку зарегистрировано достаточно много кандидатов. Понятно, что первый день сложно назвать основным, самое интересное впереди, но основные тенденции уже видны: высокая легитимность, высокая конкуренция и высокая санитарная безопасность, — заключила Дарья Кислицына.

В регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) завершился первый день голосования. В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 11:00 по московскому времени (в 20.00 по местному). Последними в ДФО закрылись участки в Бурятии — в 15:00 по московскому времени.