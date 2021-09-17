Домников: каждый медик должен иметь возможность проголосовать на выборах

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников обратился к главным врачам российских больниц с просьбой организовать график работы медиков так, чтобы каждый из них мог принять участие в выборах.

По мнению Домникова, голосование — это реальная, а не фиктивная гражданская позиция, поэтому посетить избирательный участок должен каждый россиянин.

Только принимая участие в выборах мы можем реально помочь своему городу, региону. Право голосовать за депутатов Государственной Думы, главу или депутатов региона представляется только один раз в 5 лет, и следующая возможность у нас повлиять на власть появится не скоро, — заявил Домников в интервью «Ридусу».

Он напомнил, что в этом году на голосование выделено три дня. «Занимает это как правило минут 15−20, но имеет для нас с вами огромное значение. Еще меньше времени потребуется тем, кто успел подать заявку на онлайн голосование», — подчеркнул наш собеседник.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.