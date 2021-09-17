Подарил фуражку ребенку: как голосуют министры, губернаторы и лидеры партий

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который возглавляет пятерку лидеров списка «Единой России», проголосовал на выборах депутатов Госдумы в подмосковной.

«Для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны участие в выборах по избранию законодательной власти — это важная и ответственная задача. Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», — заявил Шойгу журналистам.

После голосования министр обороны подарил свою фуражку ребенку, который попросил с ним сфотографироваться.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в голосовании на выборах главы региона и депутатов Госдумы. На избирательный участок он пришел вместе с супругой Галиной и сыновьями.

«Мы все прописаны в Хабаровске. Это наш дом. Купили в прошлом году свою первую квартиру в городе», — поделился Дегтярев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал в режиме онлайн. В этом году в реестр дистанционного электронного голосования в Москве были включены более 2 миллионов человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с супругой проголосовали на выборах в Госдуму, посетив избирательный участок № 42 в Казани.



Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак проголосовал на выборах в Госдуму в Московском районе Санкт-Петербурга.

«Я сегодня сделал свой выбор, проголосовал за будущее нашей страны, ее развитие, развитие Санкт-Петербурга. За будущее своей семьи и детей», — сказал Турчак.



Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.