100-летняя участница ВОВ проголосовала в Анжеро-Судженске

«Ридус» рассказывает о самых ярких эпизодах стартовавших 17 сентября выборах в Госдуму и другие органы власти.

В Анжеро-Судженске проголосовала 100-летняя участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова. Во время ВОВ женщина была старшей операционной сестрой 311 военного госпиталя на советско-китайской границе. За годы боевых действий она сдала 11 литров крови.

Жители высокогорного села Жана-Аул в Кош-Агачском районе Республики Алтай приехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях. Жана-Аул находится практически на границе России с Монголией, в нем проживает чуть более 500 человек.



Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.