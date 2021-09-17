В «Единой России» зафиксировали повышение интереса россиян к выборам

В пятницу, 17 сентября, начались выборы в Госдуму и другие органы власти. По тому, как проходит голосование, можно сделать предварительный вывод о высоком интересе людей к избирательной гонке, считает заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.



«Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», — пояснил Перминов.



Он отметил, что нынешние выборы более конкурентны, чем кампания 2016-го года.

Участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков, — Сергей Перминов.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе 600 — на выборах в Госдуму. Федеральный список партии возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.