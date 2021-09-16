Пушкина назвала невозможным отказ от детских домов в будущем

Полностью отказаться от детдомов в России нельзя, поскольку невозможно распределить всех воспитанников по приемным семьям, заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее замминистра просвещения РФ Денис Грибов выступил с предложением отказаться в будущем от детских домов, так как более гуманным и эффективным, по его мнению, является система воспитания в приемных семьях.

По словам Пушкиной, расформировать и закрыть детские дома в России можно будет лишь в том случае, если граждане будут полностью уверены в своей способности воспитывать любое количество детей, с любыми диагнозами и с перспективой обеспечения им достойного будущего.

«Но мне кажется это все иллюзией, так как распределить всех брошенных или осиротевших детей в приемные семьи в России невозможно», — объяснила депутат в беседе с URA.RU.

Оксана Пушкина © Владимир Андреев/ТАСС

Пушкина обратила внимание, что для некоторых категорий детей требуются специальные условия. «Хочу отметить, как экс-уполномоченный по правам ребенка в Московской области, есть категории детей, которых невозможно устроить в семьи — это правонарушители, зависимые, несовершеннолетние беременные женщины», — подчеркнула она, добавив, что существует, например, категория взрослых детей, которые уже не хотят в новую семью, или ребятишек, которых временно не могут воспитывать родители. «Также есть и тяжелые инвалиды», — напомнила парламентарий.

Ранее Пушкина выступила за переименование Дня защитника Отечества 23 февраля. Она отметила, что поскольку в Вооруженных силах РФ растет число несущих службу женщин и курсанток военных вузов, то празднику военнослужащих следует присвоить более «гендерно равноправное» название — День защитников и защитниц.