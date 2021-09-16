На Кипре судят журналиста, который «продавал Ходорковскому свои разговоры»

В окружном суде Лимассола начался суд над журналистом Борисом Демашем. Его обвиняют в незаконной записи разговоров представителей русской партии «Я гражданин» (ЕОП).

Господин Демаш считает возбужденное против него дело исключительно политическим. По мнению Бориса, партия «Я гражданин» — структура, созданная агентами российских спецслужб, её цель — «провести в парламент Кипра несколько своих кандидатов, получить доступ к государственной тайне и начать оказывать на Никосию нужное России влияние». Кроме того, утверждает Демаш, партия хочет «избрать президентом Республики Кипр лояльного Кремлю человека и вырвать страну из европейского сообщества».

Свои доводы Демаш основывает на том, что активисты партии «Я гражданин» якобы имели контакты с сотрудниками посольства РФ и российскими медийными лицами. Среди последних — главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов, который, полагает Демаш, входит в ближний круг известного в Москве предпринимателя Игоря Ашманова.

С полным перечнем обвинений в адрес ЕОП можно ознакомиться в блоге Бориса Демаша Cyprus Daily.

Речь в деле идет «не о записях, сделанных с помощью шпионских устройств, а об обычных диктофонных аудиофайлах», рассказал в интервью «Ридусу» основатель партии «Я гражданин» Алексей Волобоев.

«В общем, с кем Борис общался, того и записывал. Меня лично с ним познакомил кипрский русскоязычный журналист Андрей Шипилов. Мы стали общаться. Борис даже участвовал в деятельности нашей партии. В 2017 году я обнаружил в газете Politis одну из наших с Борисом бесед. Позвонил в редакцию. Узнал, что у них имеется аудиозапись. Я понял, что предоставить ее мог только Борис. Я позвонил Демашу, послал его куда подальше, сказав, что больше не хочу его знать. Борис, записав наш разговор, представил его так, будто кто-то угрожал ему от моего имени. Кипрская полиция завела уголовное дело. Разбирались где-то полтора года. Но в этом году с меня были сняты все обвинения», — говорит Волобоев.

Борис записывал на диктофон разговоры о жизни, политике, партии. Он как-то обрезал их, компоновал, а затем представлял в качестве доказательств того, что будто бы мы работаем на Кремль. Допустим, я говорю вам, что мы являемся сугубо локальной партией, отстаивающей интересы русскоязычных жителей Кипра, геополитика нас не интересует, поэтому мы, безусловно, готовы поддержать российские проекты, если они нам понравятся. Вы записываете мои слова, потом обрезаете, оставив лишь то, что мы, безусловно, готовы поддержать российские проекты. А после поднимаете шумиху, мол, мы — агенты Москвы, — отметил кипрский политик.

«Демаш предлагал сделанные им записи русскоязычным СМИ в странах Прибалтики и других государствах ЕС. Я слышал, что прибалтийским журналистам он представлялся сотрудником кипрских спецслужб. Борис уверял, что записи наших бесед — перехваты спецслужб Кипра, которые хотят, чтобы эти записи опубликовали в демократических СМИ. Также, насколько мне известно, он пытался продать записи медиаструктурам бизнесмена Михаила Ходорковского. Но там у него ничего не купили. Люди Ходорковского — не идиоты. Они понимают, что записи незаконны. Я не знаю, зачем Борису все это нужно. Возможно, он мечтает прослыть главным борцом с кремлевским влиянием на Кипре, чтобы получать какие-то гранты. Не знаю», — заключил Алексей Волобоев.

«Ридус» попросил прокомментировать ситуацию Бориса Демаша, но тот с нами общаться наотрез отказался. Борис сказал, что не хочет сотрудничать с проживающими в России журналистами, поскольку считает всех нас «кремлевскими пропагандистами».



На Кипре деятельность Демаша может быть расценена как серьезное преступление. По словам Волобоева, Борису, вполне вероятно, грозит до 10 лет лишения свободы и лишение кипрского гражданства.