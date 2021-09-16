СМИ: режиссера «Левиафана» Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому

Заболевшего коронавирусом режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому.

Как сообщает The Bell, от систем жизнеобеспечения Звягинцева отключили недавно, и теперь врачи готовятся выводить его из искусственной комы.

В настоящее время режиссер «Возвращения» и «Левиафана» проходит лечение в Германии, там же он должен пройти реабилитацию.



По данным «Подъёма», Звягинцев лечится от последствий коронавируса с середины лета, однако недавно его состояние резко ухудшилось.

Андрей Звягинцев © Артем Геодакян/ТАСС

COVID-19 у него диагностировали в июле, а 13 сентября стало известно, что у него поражено 92% легких.

Режиссера отправили на лечение в Германии, где у него повторно взяли анализы на коронавирус. И хотя они показали отрицательный результат, состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое.

Как стало известно ФАН, в июле Звягинцев проходил лечение в центре ФМБА, а затем был переведен в клинику «Давыдовского».



Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

