На Балаковской АЭС завершены испытания ядерного «топлива будущего»

Испытания инновационного ядерного РЕМИКС-топлива, предназначенного для использования в атомной энергетике будущего, успешно завершились на Балаковской АЭС.

Как сообщила топливная компания «Росатома» ТВЭЛ, тепловыделяющие сборки (ТВС) ВВЭР-1000, имеющие в составе экспериментальные тепловыделяющие элементы с РЕМИКС-топливом, прошли эксплуатацию в реакторе энергоблока № 3.

Отмечается, что РЕМИКС-топливо позволит снизить потребление природного урана в атомной энергетике, а также повторно использовать компоненты уже облученного топлива. Основным преимуществом замкнутого ядерного топливного цикла является возможность использования плутония, образующегося в реакторах при облучении урана-238.

«Опытно-промышленная эксплуатация инновационного топлива на Балаковской АЭС прошла успешно», — цитирует «РИА Новости» заместителя главного инженера по безопасности и надежности Балаковской АЭС Юрия Рыжкова.

По его словам, в течение пяти лет, ушедших на испытания, специалисты контролировали нейтронно-физические и ресурсные характеристики экспериментальных ТВС. В результате никаких отклонений от нормальной эксплуатации зафиксировано не было, что подтверждает проектные свойства нового ядерного топлива, отметил он.

После выгрузки из реактора тепловыделяющие сборки с инновационным топливом переместили в так называемый бассейн выдержки, а в 2023 году их отправят в «Научно-исследовательский институт атомных реакторов», расположенный в Димитровграде Ульяновской области, для проведения послереакторных исследований.

Ранее сообщалось, что в промышленную эксплуатацию введен энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200. Он гораздо мощнее энергоблоков предыдущих серий, а срок его жизни выше в два раза, чем у предшественников.