«Хорошая обратная связь»: политолог раскрыл секрет успеха «Единой России»

«Единая Россия» отличается «активным взаимодействием с избирателями». Партия «хорошо чувствует запросы людей, поэтому ее инициативы очень востребованы правительством и президентом Владимиром Путиным». Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru политолог из Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

В этом контексте показательны слова премьера Михаила Мишустина о том, что взаимодействие с «Единой Россией» помогает лучше понимать потребности регионов и запросы граждан. Кроме того, хорошая обратная связь с простыми людьми и готовность брать на себя ответственность за те или иные решения, все это позволяет единороссам оставаться в стране ведущей политической силой, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с нею экономические проблемы, — заявил Рудаков.

Политолог обратил внимание на решение руководства «Единой России» не останавливать работу над развитием народной программы после выборов:

«Это очень хорошо, что единороссы продолжат собирать сигналы с мест и отчитываться перед гражданами о реализации положений программы. Такая политика сделает их рейтинг еще выше».

Ранее Владимир Путин назвал «Единую Россию» инициатором «многих важных решений по укреплению государства». В ходе совещания с кабмином и руководством ЕР глава государства напомнил, что программа, с которой единороссы идут на выборы в Госдуму, составлялась на основе обращений простых граждан.

«Единая Россия» может получить на выборах в Госдуму 41−44% голосов избирателей. Такой прогноз делает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данных социологического опроса об электоральных предпочтениях россиян.