«Здоровья и сил!»: политики и артисты поддержали заболевшего Бурлакова

У кандидата в депутаты Госдумы по 151 избирательному округу (город Таганрог) Сергея Бурлакова был диагностирован коронавирус. Политик ушел на домашнюю изоляцию, как того требуют санитарные нормы.

Бурлаков признался, что чувствует себя не идеально, но через пару недель он рассчитывает прийти в норму.

«Обидно, конечно что болезнь пришлась на финишную часть избирательной кампании. На последние 10 дней у меня было запланировано около 35 встреч с людьми. Пришлось отменить, но что делать болезнь она всегда не вовремя. Другое дело, что болезнь — не повод не вообще не работать. Я хоть и на лечении, но благодаря домашнему режиму, продолжаю вести анализ наказов жителей округа, телефонные переговоры и онлайн конференции», — заявил кандидат в интервью «Аргументам и Фактам».

Депутат Госдумы Николай Валуев, актер Павел Деревянко, певец Денис Майданов и другие известные люди выразили в адрес Сергея Бурлакова слова поддержки. Политику пожелали не терять силы духа и воли к победе.

Ранее Бурлакову удалось добиться ликвидации городской свалки Таганрога. По словам, главы Минприроды России Александра Козлова, деньги на рекультивацию мусорного полигона выделят уже в следующем году.