Эксперт: «Единая Россия» обеспечит страну инженерами-инноваторами

«Единая Россия» является сегодня едва ли не единственной партией, которая в состоянии обеспечить развитие экономики и социальной сферы РФ. Такое мнение высказала в интервью Ridus.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения России Наталья Кравченко, комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что «Единая Россия» является инициатором «многих важных решений по укреплению государства».

«Единая Россия» действительно старается сделать жизнь в нашей стране лучше. Например, партия поддержала идею главы центра «Сириус» Елены Шмелевой по созданию 30 передовых инженерных школ. Известно, что в реализации проекта будут участвовать представители ведущих отечественных предприятий — будущие работодатели выпускников таких школ. На мой взгляд, это очень важный проект. Без грамотных инженеров совершить технологический рывок, о чем говорит президент Путин, просто невозможно. Я думаю, развитие инженерных школ и технологических кружков будет содействовать формированию следующих поколений инженеров-инноваторов, технологических предпринимателей, которые смогут сделать нашу страну лидером на глобальных рынках, — пояснила Кравченко.

В ходе совещания с кабмином и руководством «Единой России» Владимир Путин напомнил, что программа, с которой единороссы идут на выборы в Госдуму, составлялась на основе обращений простых граждан.

«Это предложения о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. Часть из них уже реализуется правительством», — заверил глава государства.



«Единая Россия» может получить на выборах в Госдуму 41−44% голосов избирателей. Такой прогноз делает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данных социологического опроса об электоральных предпочтениях россиян.

Второе место в избирательной гонке может занять КПРФ. За партию коммунистов, вероятно, проголосуют 18−22% граждан. Далее идут ЛДПР (10−13%), «Справедливая Россия — За правду» (7−9%), «Новые люди» (4−6%) и другие партии.