Эксперты «Круга мнений» обсудят растущее влияние Турции

В четверг, 16 сентября, состоится очередной голосовой чат проекта «Круг мнений». Мероприятие пройдет на площадке Telegram-канала «Денди с Остоженки» при поддержке «Ридуса».

Эксперты обсудят растущее влияние Анкары. Турция все более настойчиво реализует свои интересы в различных частях мира, претендуя на роль покровительницы всех мусульман. В общем, речь идет едва ли не о восстановлении Османской империи.

В дискуссии примут участие автор Telegram-канала «Записки авантюриста» политтехнолог Игорь Мангушев, редакция Telegram-канала «Денди с Остоженки», автор канала «Деньги и песец» экономист Дмитрий Прокофьев и другие эксперты.

Ранее участники «Круга мнений» обсудили военный переворот в Гвинее. Они попробовали выяснить, представляет ли новая гвинейская власть какую-либо угрозу для российских компаний, которые работают в регионе.

