В КПРФ усомнились, что Лукашенко был в курсе кровавого подавления митингов

В Коммунистической партии РФ сомневаются, что президент Белоруссии Александр Лукашенко знал о кровавом подавлении митингов в Минске. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.

«Сам Лукашенко как-то там особых оценок не давал всем этим явлениям — насколько он осведомлен, насколько он причастен, ко всему тому, что там где-то когда-то происходило», — сказал Синельщиков.

Он отметил, что Лукашенко при этом «отвечает, конечно, за все». А еще, добавил парламентарий, белорусский президент «должен сделать так, чтобы его все любили, хотя все любить никогда не будут».

Многотысячные митинги начались в Минске 2020 августа после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Белорусы не были согласны с итогами избирательной гонки. По мнению митингующих, победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Силовики использовали против протестующих оружие, водометы и слезоточивый газ. В отношении участников митингов было возбуждено свыше 4,6 тысячи дел. За время протестов погибли не менее семи человек. В интернте есть кадры, как молодой человек Александр Тарайковский без какого-либо оружия, с поднятыми вверх руками идет навстречу силовикам. В этот момент раздался выстрел, он погиб.