Эксперт оценил значение Центра правовой помощи в цифровой среде

В России создан первый Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Сотрудники новой структуры будут бесплатно помогать в судах россиянам, которые стали жертвами незаконного использования персональных данным.

«Большинство россиян не имеют представления о важности персональных данных, не знают своих прав, зачастую не вникают в текст документа, который им предоставляют для подписания в организациях, на сайтах. Далеко не каждый человек может вспомнить, кому и когда он оставил сведения о себе и для каких целей», — отметила первый заместитель гендиректора «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) Людмила Куровская, которая была назначена руководителем Центра правовой помощи в цифровой среде.



Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин напомнил, что инициатива создания организации для защиты прав россиян в Сети принадлежит Роскомнадзору.

«Защита интересов россиян в Сети является одной из важнейших задач Роскомнадзора, и появление Центра правовой помощи в цифровой среде — важный шаг в решении этой задачи. Это также необходимо для того, чтобы в полной мере реализовать поправки к закону о персональных данных», — заявил эксперт.

Сагдатулин отметил, что «заниматься повышением цифровой грамотности, рассказывать людям об их цифровых правах» — это «крайне полезно и попросту необходимо».



Не стоит забывать и о том, что персональные данные, прежде всего, являются собственностью пользователей. А государство обязано защищать своих граждан от правонарушений как в реальной жизни, так и в интернет-пространстве. Однако россиянам и самим нужно внимательно относиться к своим действиям в Сети и критически оценивать получаемую информацию, — заключил руководитель РОЦИТ.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, проведенного совместно с Ассоциацией больших данных. Социологи выяснили, что более половины россиян (62%) в разной степени осведомлены о целях использования их персональных данных различными онлайн-сервисами. При этом более трети россиян (37%) не знают, для чего и как могут использоваться их персональные данные.