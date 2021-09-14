Президент России Владимир Путин является главным инициатором строительства «Северного потока-2». Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Насколько мне известно, телефонный разговор Владимира Путина с Миллером о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт. Тогда и были высказаны предложения по «Северному потоку — 2». Они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод, — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Больше всех от завершения строительства «Северного потока-2» выигрывают государства ЕС. А для России этот проект «сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста», считает Вячеслав Володин.

«Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ. Одним словом, проект — экономический, и все от него выигрывают. Необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств», — заключил политик.