Названа сумма компенсации семьям погибших при крушении L-410 под Иркутском

Компенсации по 300 тысяч рублей выплатит авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») семьям погибших при крушении L-410 под Иркутском.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, перевозчик уже работает со страховой компанией.

«Плюс всем пострадавшим авиакомпания от себя выплатит по 100 тысяч рублей, а семьям погибших — по 300 тысяч», — информировал глава региона на своей официальной странице в Instagram.

Он также заявил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим все необходимые специалисты имеются, и на данный момент поддержка федерального центра не требуется.

Доставка пострадавших при крушении самолета L-410 в Иркутск © Правительство Иркусткой обл/ТАСС

Кобзев добавил, что всех участников спасательной операции необходимо представить к наградам. Отдельно губернатор отметил заслуги местных жителей.

Ранее стало известно, что власти региона выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, в среднем — 250 тысяч, а получившим легкие травмы — 100 тысяч рублей.

Кроме того, первый заместитель директора авиакомпании Александр Гениевский сообщил ТАСС, что пассажиры были застрахованы на 1,2 млн рублей на случай гибели.

Как писал «Ридус», в среду, 15 сентября, в Иркутской области объявят траур по жертвам крушения самолета L-410. Губернатор Игорь Кобзев рассказал, что по последним данным, четыре человека, включая пилота, погибли. В числе жертв — жители Иркутска, Ангарска и Магистрального. Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, 12 сентября двухмоторный самолет совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское в Иркутской области и упал в тайгу. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа.

Предварительной версией авиакатастрофы считается отказ техники. Выживший пилот рассказал, что авария произошла из-за ошибки навигационной системы во время сильного тумана. Самолет уходил на второй круг, набрал малую высоту и зацепил сопку.