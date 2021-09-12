Экс-глава ЦРУ назвал местонахождение лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири

Талибы *, пришедшие к власти в Афганистане, предоставляют прибежище в этой стране лидеру запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Айману аз-Завахири.

Такое предположение высказал в эфире телеканала CBS бывший и. о. главы ЦРУ Майкл Моррелл.

Комментируя представленные в докладе ООН выводы о том, что аз-Завахири живет в Афганистане, Моррелл сказал: «Мы так думаем». Он пояснил, что в настоящий момент «Талибан» * предоставляет прибежище «Аль-Каиде» *.

«Я думаю, победа талибов * в войне в Афганистане, а затем то, как происходил наш уход (речь идет о выводе американских войск из Афганистана, — Прим. „Ридуса“), абсолютно точно вдохновили джихадистов во всем мире», — заявил бывший руководитель ЦРУ.

Талибы * © AP/TASS

В упомянутом докладе эксперты ООН отмечали, что, по оценкам государств-членов организации, аз-Завахири жив, но болен и находится в Афганистане.

Напомним, талибы * захватили власть в Афганистане 15 августа, когда без боя вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Перед этим США объявили о выводе из Афганистана своих войск, которые находились там последние 20 лет.

* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.