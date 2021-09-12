На чемпионате мира по мини-футболу сборная России стартовала с победы

Сборная России выиграла свой первый матч на чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Литве.

Россияне одержали победу над египтянами со счетом 9:0.

Хет-трик сделал Иван Чишкала, а два мяча забил Сергей Абрамов. Также отличились Руслан Кудзиев, Артем Антошкин и Иван Милованов. Один гол на счету египтянина Абдельрахима Элашваля, отправившего мяч в свои ворота.

Как отмечает ТАСС, в финальной части чемпионата мира принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре сборные, показавшие третий результат.

Сборные России и Египта попали в группу В вместе с командами Гватемалы и Узбекистана, с последней из которых россияне сыграют 15 сентября.

Российская команда выступает на турнире под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union), а на футболках игроков вместо герба размещена надпись «Наши парни».