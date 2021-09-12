Лидер «Родины» призвал создать для мигрантов трудовые лагеря

Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз, заявил депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

По его словам, среда мигрантов «криминализирована до предела», а «сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков».

В связи с этим он предложил выселить мигрантов за пределы населенных пунктов и направить иностранные трудовые ресурсы «на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири, где не хватает своих рабочих рук».

«Там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Поработали — уехали, все! Никаких анклавов, гетто в наших городах!» — написал Журавлев в своем аккаунте в Twitter.

Мигранты Владимир Гердо/ТАСС

Что же касается иностранцев, совершивших преступление, то их следует наказывать «показательно жестче», чем российских граждан, считает парламентарий.

В марте Журавлев даже предложил ввести для мигрантов отдельный уголовный кодекс, поскольку, по имеющимся у депутата данным, треть преступлений, совершаемых приезжими, — это разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера.