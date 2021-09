Объявлены итоги 78-го Венецианского кинофестиваля

Победителем 78-го Венецианского кинофестиваля стал французский фильм «Событие» (L'événement) Одри Диван.

Действие картины происходит в 1963 году. Главная героиня ленты — молодая студентка, узнавшая о своей беременности.

Гран-при жюри, которое возглавлял корейский режиссер Пон Джун Хо, был присужден итальянскому фильму «Рука бога» Паоло Соррентино, а Специальный приз жюри — еще одной итальянской ленте «Дыра» (Il buco) Микеланджело Фраммартино.

Награду за лучшую режиссуру получила новозеландка Джейн Кэмпион, поставившая по роману американского писателя Томаса Сэвиджа картину «Власть пса» (The Power of the Dog).

Джейн Кэмпион © AP/TASS

Лучшей актрисой была названа испанка Пенелопа Крус за роль в фильме «Параллельные матери» (Madres paralelas) Педро Альмодовара, а приз за лучшую мужскую роль достался Джону Арсилье, сыгравшему в филиппинской ленте «На работе. Пропавшие 8» (On The Job: The Missing 8).

Американская актриса Мэгги Джилленхол, представившая на фестивале свой режиссерский дебют — драму «Пропавшая дочь» (The Lost Daughter), была удостоена награды за лучший сценарий.