Немецкий журналист назвал препятствия для запуска «Северного потока — 2»

Существуют три препятствия для запуска газопровода «Северный поток — 2», считает журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Флориан Гюсген.

Он отметил, что завершение строительства трубопровода вкупе с рекордными ценами на голубое топливо знаменует победу Москвы в «газовых шахматах». Тем не менее журналист перечислил три фактора, препятствующих введению газопровода в эксплуатацию.

Первым из них Гюсген назвал так называемый процесс сертификации, которая должна проводиться Федеральным сетевым агентством, находящимся в подчинении у Министерства экономики Германии.

В своей статье он также объяснил, что на пути запуска «Северного потока ‑ 2» стоит газовая директива Евросоюза, предписывающая отделить поставки газа от эксплуатации. Это означает, что «Газпром» не может одновременно быть оператором газопровода и поставщиком топлива. Компания намерена оспорить данную директиву, что может затянуться до следующего года, говорится в публикации.

Газокомпрессорная станция. © Петр Ковалев / ТАСС

«Маловероятно, что они прекратят ввод в эксплуатацию, тем более что „Роснефть“ уже рассматривается как еще один поставщик газа, чтобы хотя бы формально соответствовать требованиям ЕС», — предположил журналист.

В качестве третьего препятствия Гюсген назвал партию «Зеленых», которая выступает против трубопровода. Как, впрочем, и многие эксперты, в частности, из Немецкого института экономических исследований в Берлине, которые считают «Северный поток — 2» лишним для поставок газа.

Накануне «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода из России в Германию длиной около 1,2 тысячи километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

По словам председателя правления компании Алексея Миллера, топливо пойдет по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в Европу по первой нитке «Северного потока — 2» планируется начать уже с 1 октября.

