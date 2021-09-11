Зеленский выразил надежду на проведение Олимпиады на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский собрался обсудить с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом шаги, необходимые для проведения Олимпиады в стране.

Бах прибыл в Киев и открыл вместе с Зеленским самый большой урбан-парк на Украине.

«Часть нашего сегодняшнего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры, по крайне мере, очень хочется, чтобы мы были такой страной», — цитирует украинского лидера «РИА Новости».

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Как писал ранее «Ридус», 30 июля прошлого года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении пригласить на Украину руководство международного олимпийского движения. Спортивным чиновникам хотят показать подготовку страны к участию в конкурсе за право принять Олимпийские игры.

В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что президент национального олимпийского комитета Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028 или 2030 года.