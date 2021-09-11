Фейки недели: дизентерия у российских военных и главный страх Украины

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Либо наличкой, либо на карту»

Первый замглавы комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обнаружил в Сети очередной фейк, направленный на дискредитацию предстоящих в сентябре выборов.



Речь идет об объявлении о трудоустройстве, размещенном неким Владиславом Дубровским. Соискателям предлагается ездить на предоставляемом транспорте все три дня голосования от участка к участку и голосовать за того кандидата, за которого скажет работодатель.

«Я бы обратился в прокуратуру, если бы не одна деталь: во всех пабликах, где удалось обнаружить данное объявление, есть только скрины. Ни одного прямого контакта с организаторами „акции“. Это свидетельствует только о том, что объявление — попытка дискредитации выборов. Дескать, смотрите, власть пытается нас купить… Таким образом действуют те, кому зачем-то необходимо опорочить избирательную систему России. Накопив фейковую базу, они начнут размахивать ей перед мировым сообществом: „Смотрите, как грязно проходили выборы в России!“», — пишет Малькевич в своем Telegram-канале.

Дизентерия у военных на учениях «Запад-2021»

В Министерстве обороны разоблачили фейк о вспышке дизентерии на военных учениях «Запад-2021» в Воронежской области.

Информация о дизентерии у российских солдат появилась благодаря вирусной рассылке с почтового ящика районной газеты «Ленинский завет» — филиала АУ ВО «РИА «Воронеж». Есть версия, что ящик мог быть взломан специально для распространения ложных сведений, передает РИА Новости.



«Проверкой установлено, что данное письмо не отправлялось сотрудниками редакции газеты «Ленинский завет», — сказал представитель издания РИА «Воронеж».



Ранее воронежские СМИ сообщили о 350 заболевших дизентерией военных на полигоне Погоново, 20 из них якобы находились в тяжелом состоянии.

В Италии назвали Украину регионом РФ

Меж тем официальный Киев возмутил итальянский учебник, из текста которого следует, что Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика являются российскими регионами. При этом речь в главе учебного пособия не идет об эпохе СССР.

«Это фейк, искажающий информацию о политической ситуации на Украине. Кроме того, в учебнике ничего не говорится о российской агрессии против нашего государства», — негодуют в посольстве Украины в Италии.

