ГИБДД предупредила водителей о «сплошных проверках» на дорогах

На эти выходные ГИБДД запланировала проведение масштабного рейда во многих регионах страны.

Его цель — выявление нетрезвых водителей.

Поэтому инспекторы ДПС собираются останавливать как можно больше машин.

«Помните, что нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей», — предупредили водителей на сайте Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД также намерены пресекать и другие нарушения. Основной целью «сплошных проверок» является профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, объяснили в ведомстве.

Сотрудник ДПС © ГИБДД

Как правило, такие рейды проводятся по выходным и праздникам, поскольку в эти дни на дорогах больше всего нетрезвых водителей. Некоторые регионы планируют продлить проверки до вторника, 14 сентября.

Ранее начальник столичного управления ГИБДД Александр Быков сообщил, что за два месяца скрытые посты выявили в Москве боле 4 тысяч административных правонарушений. В том числе выявлено более 120 случаев вождения в состоянии опьянения, 77 случаев движения по встречной полосе, более 1 500 нарушений уровня тонировки, 620 случаев управления автомобилем с нестандартными или неправильно установленными номерными знаками.