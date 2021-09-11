Парашютист погиб при выполнении тренировочного прыжка в Подмосковье

На юге Подмосковья во время тренировочного прыжка погиб парашютист.

По предварительной версии, он столкнулся в небе с другим спортсменом, что и стало причиной трагедии.

Как сообщает источник ФАН в экстренных службах, второму парашютисту удалось удачно приземлиться на запасном парашюте. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел на спортивном аэродроме «Коробчеево» в Коломенском районе Московской области.

Дежурившие на аэродроме врачи скорой помощи констатировали смерть первого парашютиста, осмотрев его тело.

В администрации компании «Аэроград-Коломна» сообщили, что прыжок спортсменов происходил в штатном режиме, без каких-либо сигналов о возможной трагедии, отмечает «РЕН ТВ».

По информации Telegram-канала «112», при выполнении группового прыжка 45-летний Михаил Лейкин не успел раскрыть парашют после столкновения в воздухе с другим парашютистом и разбился насмерть.

Михаил Лейкин © t.me/ENews112

Ранее сообщалось, что в июне в Кемеровской области разбился принадлежащий ДОСААФ самолет L-410 с парашютистами. Погибли девять человек из 19 находившихся на борту.