Парашютист погиб при выполнении тренировочного прыжка в Подмосковье
- 11 сентября 2021, 16:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На юге Подмосковья во время тренировочного прыжка погиб парашютист.
По предварительной версии, он столкнулся в небе с другим спортсменом, что и стало причиной трагедии.
Как сообщает источник ФАН в экстренных службах, второму парашютисту удалось удачно приземлиться на запасном парашюте. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Собеседник издания уточнил, что инцидент произошел на спортивном аэродроме «Коробчеево» в Коломенском районе Московской области.
Дежурившие на аэродроме врачи скорой помощи констатировали смерть первого парашютиста, осмотрев его тело.
В администрации компании «Аэроград-Коломна» сообщили, что прыжок спортсменов происходил в штатном режиме, без каких-либо сигналов о возможной трагедии, отмечает «РЕН ТВ».
По информации Telegram-канала «112», при выполнении группового прыжка 45-летний Михаил Лейкин не успел раскрыть парашют после столкновения в воздухе с другим парашютистом и разбился насмерть.
Ранее сообщалось, что в июне в Кемеровской области разбился принадлежащий ДОСААФ самолет L-410 с парашютистами. Погибли девять человек из 19 находившихся на борту.
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