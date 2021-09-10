В Париже после 18-месячного перерыва возобновило работу кабаре «Мулен Руж»

После вызванного пандемией 18-месячного перерыва вновь открыло свои двери легендарное парижское кабаре «Мулен Руж».

Первое представление началось в пятницу, 10 сентября, в 21:00.

Как сообщила ТАСС пресс-служба этого увеселительного заведения, работающего во французской столице с 1889 года, за все время его существования это лишь второй случай столь долгого перерыва в работе кабаре.

«Первый был вызван большим пожаром, произошедшим в феврале 1915 года», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, во время вынужденного простоя дирекция кабаре отремонтировала его фасад ярко-красного цвета и впервые с 50-х годов прошлого века перестроила ложи зала. Кроме того, было расширено помещение для хранения костюмов, усовершенствована механика сцены и ее освещение, а также была увеличена ее высота, что позволит использовать еще более впечатляющие декорации.

Танцовщицы французского кабаре «Мулен Руж». © Антон Белицкий/Ridus.ru

В подготовке к открытию, занявшей три месяца, участвовали 450 человек.

В кабаре также отметили, что 80 танцорам тоже потребовалось время, чтобы после долгого перерыва войти в форму. Особенно это было необходимо для исполнения канкана. Не следует забывать, что сине-бело-красные платья для канкана весят не менее 5 килограммов.

В целях борьбы с коронавирусом зал в «Мулен Руж» будет заполняться на три четверти, расстояния между столиками увеличили.

Как и во всех остальных парижских кабаре, публика сможет входить в здание только в масках и предъявив санитарный пропуск.