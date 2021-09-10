При обрушении лестницы в пятиэтажке в центре Москвы погиб человек

В результате обрушения лестницы, произошедшего в пятиэтажном доме в центре Москвы, погиб человек.

Как сообщили в столичном главке МЧС, инцидент произошел в неэксплуатируемом здании.

По данным «РЕН ТВ», из заброшенного дома были эвакуированы еще два человека. Спасателям пришлось снимать их с третьего этажа.

Телеканал уточняет, что лестница обрушилась в доме № 14, стр. 1 по улице 1905 года. Предположительно, в это здание могли забраться бездомные.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также личности пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в подмосковном Ногинске обрушилось три этажа, семь человек погибли.

«Ридус» также писал о том, что охранник Токсовской межрайонной больницы в Ленинградской области получил тяжелые травмы из-за обрушения крыльца у входа в медучреждение.

