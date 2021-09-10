На должность врио главы МЧС назначен Александр Чуприян

Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян назначен на должность врио главы МЧС.

Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — говорится в документе.

Как отмечает «360», ранее Чуприян был первым заместителем главы МЧС Евгения Зиничева, который был назначен на это пост президентским указом 4 июня 2018 года.

Евгений Зиничев. © Михаил Климентьев / ТАСС

Чуприян начинал карьеру пожарным в 1979 году. В настоящее время возглавляет Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Напомним, Зиничев погиб 8 сентября, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в Норильске, где проводились межведомственные учения по линии МЧС. Пытаясь помочь Мельнику, который подбирал места для съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, министр сорвался с края обрыва и погиб.



Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель — каким он и был в жизни.

