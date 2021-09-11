Эксперт объяснил, почему издательство АСТ вынуждено судиться с Google в США

Суд Северного округа штата Калифорния принял к рассмотрению жалобу российского издательства АСТ по поводу IT-корпорации Google. Обращение российской компании присоединили к коллективному иску, который подали против Google американский композитор Мария Шнайдер и компания Uniglobe Entertainmen из штата Вайоминг.

Как утверждается в иске, видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, предоставляет доступ к системе Content ID исключительно крупным правообладателям, то есть, как указано в документе, на «дискриминационной основе». Content ID — это система, распознающая пиратский контент по цифровому отпечатку. При загрузке видео на YouTube происходит его автоматическое сравнение с легальными роликами. Если характеристики файла совпадают с тем или иным материалом, то пользователь не сможет разместить его на видеохостинге. Правообладатели, не имеющие доступа к Content ID, вынуждены искать пиратские видео самостоятельно, а затем подавать через веб-форму или по почте уведомления об их удалении с YouTube. Процедура эта весьма трудоемкая и неэффективная.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов назвал жалобу АСТ в американский суд вынужденной мерой. Эксперт пояснил в интервью Ridus.ru, что корпорация Google, как правило, уклоняется от разбирательства, если иск рассматривается в юрисдикции России.

На изменение сложившейся ситуации направлен закон о „приземлении“ иностранных IT-компаний в российской юрисдикции, который был подписан президентом 1 июля 2021 года. С 1 января 2022 года иностранные IT-гиганты должны будут создать на территории РФ свои официальные представительства, что упростит ведение коммуникаций с зарубежными корпорациями, — сказал Виноградов.

Он обратил внимание, что зарубежные цифровые гиганты «всегда болезненно воспринимают попытки властей заставить их соблюдать национальное законодательство и судебные решения».

«Впрочем, Google, как и другие частные иностранные технологические компании, получающие прибыль с российского рынка, руководствуется в первую очередь собственными финансовыми показателями, которым может повредить конфликт с российским правосудием. Так что IT-гиганты, я думаю, все-таки откроют у нас свои представительства. Все IT-компании, работающие на территории РФ, должны соблюдать национальное законодательство, выполнять судебные решения и уважать интересы российских граждан и бизнеса», — заключил Вадим Виноградов.

Напомним, что корпорациям, которые не захотят открывать свои представительства в России, могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.