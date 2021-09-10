В Шереметьево изменили схемы взлета и посадки самолетов из-за жалоб на шум

После многочисленных жалоб местных жителей на шум авиационных двигателей в аэропорту Шереметьево приняли решение изменить схемы взлета и посадки самолетов.

Как сообщили в Госкорпорации по ОрВД, второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства Московской и смежных зон Единой системы организации воздушного движения был осуществлен 9 сентября.

В результате стали более удобными маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах.

«Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиационного шума», — приводит сообщение kp.ru.

В Шереметьево рассказали изданию, что за 60 лет в 2,5 раза снизилась шумовая нагрузка на прилегающие к аэропорту территории. Это произошло благодаря масштабной модернизации парков воздушных судов авиакомпаний.

В аэропорту также считают, что строительство домов вблизи воздушной гавани осуществлялось без согласования регулирующих органов и без учета шумового воздействия на жилые постройки.

Ранее «Ридус» писал о том, что шум от низко летающих самолетов лишил покоя и сна жителей столичного Митино, а также подмосковных Красногорска и Солнечногорска. Они жалуются, что от постоянного гула авиационных двигателей невозможно отдохнуть ни днем, ни ночью, а у некоторых граждан даже начинаются панические атаки и развиваются нервные расстройства.

По словам местных жителей, такие проблемы начались в этом году, а виновником шума они называют аэропорт Шереметьево, где в декабре 2020 года изменили существовавшие 60 лет маршруты самолетов и установили новые, проходящие над густонаселенными районами.