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ВЦИОМ: Путину доверяют 64,6% опрошенных россиян

Георгий Самсонов
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Опрос, проводившийся ВЦИОМ в период с 30 августа по 5 сентября, показал, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 64,6% респондентов.

При этом уровень одобрения россиянами деятельности главы государства составил 60,2%. Он вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Работу премьер-министра и правительства РФ положительно оценили 40,9% и 36,8% соответственно. Михаилу Мишустину доверяют 48,3% опрошенных.

«Единую Россию» поддерживают 29,3% респондентов, КПРФ — 16,6%, а ЛДПР — 7,8%.

Ранее были опубликованы четыре предвыборных рейтинга партий.

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