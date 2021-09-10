ВЦИОМ: Путину доверяют 64,6% опрошенных россиян

Опрос, проводившийся ВЦИОМ в период с 30 августа по 5 сентября, показал, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 64,6% респондентов.

При этом уровень одобрения россиянами деятельности главы государства составил 60,2%. Он вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Работу премьер-министра и правительства РФ положительно оценили 40,9% и 36,8% соответственно. Михаилу Мишустину доверяют 48,3% опрошенных.

«Единую Россию» поддерживают 29,3% респондентов, КПРФ — 16,6%, а ЛДПР — 7,8%.

Ранее были опубликованы четыре предвыборных рейтинга партий.