ВЦИОМ: Путину доверяют 64,6% опрошенных россиян
- 10 сентября 2021, 18:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Опрос, проводившийся ВЦИОМ в период с 30 августа по 5 сентября, показал, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 64,6% респондентов.
При этом уровень одобрения россиянами деятельности главы государства составил 60,2%. Он вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Работу премьер-министра и правительства РФ положительно оценили 40,9% и 36,8% соответственно. Михаилу Мишустину доверяют 48,3% опрошенных.
«Единую Россию» поддерживают 29,3% респондентов, КПРФ — 16,6%, а ЛДПР — 7,8%.
Ранее были опубликованы четыре предвыборных рейтинга партий.
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