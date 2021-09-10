Собянин допустил новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил вероятность того, что в ближайшие месяцы в столице снова начнется подъем заболеваемости COVID-19.

При этом он отметил в своем блоге, что горожане не могут постоянно жить в режиме ограничений.

Надо тогда превратить Москву в какой-то концлагерь, поставить посты военных на перекрестках, возле каждого подъезда по милиционеру, чтобы никто не выходил, ввести жесткие штрафы, — пояснил градоначальник.

По его словам, такой ситуации нельзя допустить, потому что кроме медицинской истории есть еще экономическая — люди должны работать, передвигаться, общаться.

Собянин подчеркнул, что все меры должны быть сбалансированы. «Мы, не исходя из каких-то политических мотивов, снимаем ограничения, вводим. Мы их вводим, исходя из той ситуации, которая складывается», — объяснил мэр.

Коронавирусный стационар. © Агентство «Москва»

Он обратил внимание на то, что столица достаточно быстро преодолела пик заболеваемости коронавирусом, после чего были сняты ограничения. «А нас обвиняют, что мы сняли ограничения и теперь мы все заболеем. Ничего подобного. Мы уже научились прогнозировать эту ситуацию», — заверил Собянин.

Напомним, 13 августа мэр Москвы подписал указ, согласно которому отменяется требование для работодателей о переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, а также служащих с хроническими заболеваниями и в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, отменяются требования об обязательном измерении температуры тела сотрудников предприятия каждые четыре часа и распоряжение о регулярном тестировании не менее 10% работников на COVID-19. Отменены и все ограничения на посещение зоопарков.

До этого Собянин отменил обязательный перчаточный режим, продлившийся в столице около двух лет. При этом ношение защитных масок по-прежнему остается обязательным требованием властей.