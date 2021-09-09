На Украине обвинили Россию в нашествии медуз в Азовское море

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух заявил, что курортный сезон на юге Украины был сорван из-за нашествия медуз в Азовское море.

Он считает, что это было вызвано дефицитом пресной воды, которую забирает из рек Россия.

Старух объяснил, что недостаточная соленость заставила медуз мигрировать на побережье Азовского моря, из-за чего отдыхающие перестали посещать расположенные там курорты.

По его мнению, Украина должна выставить России счет и подать на нее в суд, сообщает УНИАН.

Глава Запорожской ОГА также полагает, что возведенный Россией Крымский мост нарушил природный ландшафт Черного моря, что тоже вызвало массовое бегство медуз к Азову.

Медузы © кадр из видео

При этом Старух не уточнил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки, отмечает «РЕН ТВ».

Ранее в администрации Темрюкского района Краснодарского края сообщили, что повышенная соленость воды и большое количество планктона на берегу спровоцировали нашествие огромных жалящих медуз-корнеротов в Азовское море.