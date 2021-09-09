СК изучит дело о смерти пациента, якобы оставшегося без лечения

По факту смерти мужчины в Павловской районной больнице Воронежской области возбуждено уголовное дело.

Ранее местные СМИ сообщили, что в это медучреждение был доставлен мужчина после ДТП. У него диагностировали перелом позвоночника, а через две недели он скончался.

По словам его дочери, 1 сентября в больнице ей сказали, что ее отцу экстренно провели полостную операцию из-за перитонита, и в тот же день он умер. При этом, как она утверждает, родственники не обнаружили на теле покойного следов операции.

Как сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Ольга Бовт, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела.

При этом она не стала раскрывать статью УК РФ, по которой квалифицировано преступление.

Ранее «Ридус» писал, что в Тобольске Тюменской области 73-летнюю пациентку после инсульта отключили от аппаратов жизнеобеспечения и увезли в сельскую больницу, где она скончалась. Родственники узнали о произошедшем совершенно случайно.

Также сообщалось, что в Новосибирской области из-за отсутствия лекарства скончалась 16-летняя Василина Дедейко, которая страдала спинальной мышечной атрофией (СМА). 1 июня девушка должна была получить препарат «Рисдиплам», но так и не дождалась его.