СК изучит дело о смерти пациента, якобы оставшегося без лечения
- 09 сентября 2021, 17:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По факту смерти мужчины в Павловской районной больнице Воронежской области возбуждено уголовное дело.
Ранее местные СМИ сообщили, что в это медучреждение был доставлен мужчина после ДТП. У него диагностировали перелом позвоночника, а через две недели он скончался.
По словам его дочери, 1 сентября в больнице ей сказали, что ее отцу экстренно провели полостную операцию из-за перитонита, и в тот же день он умер. При этом, как она утверждает, родственники не обнаружили на теле покойного следов операции.
Как сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Ольга Бовт, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела.
При этом она не стала раскрывать статью УК РФ, по которой квалифицировано преступление.
Ранее «Ридус» писал, что в Тобольске Тюменской области 73-летнюю пациентку после инсульта отключили от аппаратов жизнеобеспечения и увезли в сельскую больницу, где она скончалась. Родственники узнали о произошедшем совершенно случайно.
Также сообщалось, что в Новосибирской области из-за отсутствия лекарства скончалась 16-летняя Василина Дедейко, которая страдала спинальной мышечной атрофией (СМА). 1 июня девушка должна была получить препарат «Рисдиплам», но так и не дождалась его.
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