«Единая Россия» обеспечит модернизацию отделений «Почты России»

«Почту России» ждет масштабная модернизация. Партия «Единая Россия» обеспечит выделение на это средств из бюджета страны. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак во время визита в новый логистический терминал «Почты России» в Самаре.

Особенное значение для россиян имеют сельские почтовые отделения. Именно их необходимо развивать в первую очередь, «насыщать новыми сервисами и функциями, в том числе в области телемедицины и соцзащиты», считает Турчак.

В народной программе «Единой России» отдельной строчкой записано развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений. Наша задача — чтобы фракция «Единой России» после выборов при формировании бюджета на 2022-й и плановый период 2023—2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете, — сказал секретарь Генсовета партии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение единороссов о расширении возможностей «Почты России» на селе. Глава государства поручил предусмотреть ресурсы на обновление почтовых отделений, чтобы они могли вести доставку лекарств и продуктов, предоставлять справки и выписки из Единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы и оказывать другие услуги, необходимые людям.