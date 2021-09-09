«Единая Россия» обеспечила реализацию инфраструктурных проектов в регионах

Партия «Единая Россия» и правительство РФ приступили к реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах и программы капитального ремонта школ.

«По инициативе депутатов „Единой России“ предложение о поддержке инфраструктурных проектов вошло в послание президента. Глава государства одобрил принципиально новый инструмент развития регионов: они смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет», — напомнил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.



По его словам, ряд регионов уже начали получать деньги на инфраструктурные проекты на льготных условиях. Среди них — Нижегородская, Мурманская и Московская области.

Также предусмотрены дополнительные инструменты развития регионов. В их числе реструктуризация бюджетных и замещение коммерческих кредитов бюджетными. На съезде «Единой России» президент объявил о продлении программы инфраструктурных кредитов до 2026 года с увеличением финансирования по мере поступления заявок. Это обязательство мы зафиксировали в народной программе. И, безусловно, уже в новом составе Госдумы обеспечим его законодательную реализацию, — подчеркнул Турчак.

Что касается капитального ремонта школ, то «Единая Россия» уже подключила к реализации этой программы родительское сообщество и закрепила за каждой школой ответственных депутатов, добавил секретарь Генсовета.

«Строительство 1300 новых школ до конца 2024 года, в которых будут учиться свыше миллиона школьников, — один из наших приоритетов. Это поручение дано президентом в ходе послания. В рамках нашего партийного проекта „Новая школа“ завершаем сбор заявок по регионам», — сказал Турчак.

По его словам, депутаты фракций «Единой России» обеспечат финансирование программ строительства и капремонта школ в полном объеме.

«Мы обратились в правительство с просьбой оказать содействие нашим регионам. В настоящее время работа над проектом программы капремонта продолжается. „Единая Россия“ подключила к работе над этой программой родительское сообщество. За каждым объектом закреплены ответственные депутаты», — заявил Андрей Турчак.

