Эксперты: роль админресурса на выборах преувеличена не в разы, а в десятки

Социология развенчала миф о том, что значительная часть россиян приходит на избирательные участки по принуждению. Об этом заявил политолог Дмитрий Травкин, комментируя результаты последнего исследования ВЦИОМ.

«Согласно данным опроса, избиратель в абсолютном большинстве случаев приходит на выборы добровольно, роль административного ресурса преувеличена даже не в разы, а в десятки раз», — считает эксперт.

Травкин отметил, что в России «существует множество инструментов, призванных предотвратить давление на избирателя».

«Это и платформа „Мобильный избиратель“, которая позволила снять вопрос о махинациях с открепительными удостоверениями, это и расширение географии дистанционного электронного голосования, и внедрение видеонаблюдения, и развитие института общественного наблюдения», — заключил политолог.



Руководитель аппарата Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина напомнила, что голосование — это не обязанность, а право.

Никто не может притащить насильно гражданина на участок. Люди приходят на выборы потому, что чувствуют ответственность, хотят выразить свои политические предпочтения. Что же касается разговоров о принуждении, их не следует рассматривать иначе как фейк. Информация о том, что людей на выборы «загоняют», появляется накануне любого голосования. Не сомневаюсь, что по итогам выборов обязательно найдутся силы, которые попытаются объяснить свой политический неуспех административным принуждением, — считает Афонина.

Большинство россиян (86%), работающих на промышленных предприятиях, признались в беседе с представителями ВЦИОМ, что ни разу не сталкивались с принуждением к участию в выборах со стороны руководства.



Более половины респондентов (51%) утверждают, что начальство вообще ничего не говорит им о выборах, 12% руководство рассказывало о важности электоральных процессов, а 23% рекомендовало принять участие в голосовании без оказания давления.

