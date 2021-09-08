Эксперт: единороссы избавили малый и средний бизнес от плановых проверок

Правительство продлит мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума. Ранее с таким предложением выступила партия «Единая Россия».

«Во время пандемии мы помогали бизнесу справиться с негативным влиянием коронавируса, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических, снижали административную нагрузку через ограничения числа проверок бизнеса. Сегодня правительством принято решение о продление моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — сказал Мишустин.



«Президент Владимир Путин поддержал предложение продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики еще на съезде „Единой России“ 24 августа. А впервые такой мораторий был предложен в апреле 2020 года, когда началась пандемия. Подобное решение, я думаю, появилось благодаря тесному взаимодействию „Единой России“ и предпринимательского сообщества. Малый и средний бизнес довольно серьезно ощутил на себе последствия пандемии, а мораторий, конечно, облегчает предпринимателям жизнь в это непростое время», — прокомментировал в интервью Ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.