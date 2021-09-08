Турчак: «Единая Россия» поддерживает право Донбасса на самоопределение

«Единая Россия» всегда будет поддерживать право жителей Донбасса не мириться с агрессией со стороны действующей украинской власти. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, выступая в рамках Всероссийского съезда «Защитники России», который проходит на территории мемориального комплекса «Саур-могила».

Мы видим репрессии против родного для сотен тысяч дончан русского языка, военную агрессию националистов против мирных жителей. Россия всегда была, есть и будет вместе с жителями Донбасса. Мы всегда готовы протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача — чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-могиле, в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство! — заключил Турчак.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» во время рабочего визита в Ростовскую область подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом добровольцев Донбасса. Также Турчак передал представителям Донецкой и Луганской республик два автомобиля скорой помощи и медикаменты для посткоронавирусной реабилитации учителей.