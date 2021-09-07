Эксперты рассказали о главных мифах про российские выборы

Глава Фонда исследования проблем демократии член Общественной палаты РФ Максим Григорьев представил доклад «Мифы о российских выборах». В докладе он объяснил, как иноагенты и политики западных стран пытаются дискредитировать институт выборов в России, придумывая для этого всевозможные «небылицы».

В своей работе Григорьев анализирует слухи о девяти миллионах лишенных права голоса избирателей, недопуске оппозиции к выборам, подготовке к массовым фальсификациям и невозможности проводить видеонаблюдение на участках для голосования.

Данные о девяти миллионах лишенных избирательного права, указанные в докладе «Голоса"*, не соответствуют действительности. Они завышены в шесть-семь раз. Также преувеличенной оказалась информация о том, что в ближайшее время сотни тысяч россиян лишатся права быть избранными, поскольку в России вступили в силу новые «экстремистские» поправки. Эта цифра завышена более чем в 8000 раз: на выборах в Госдуму общее количество экстремистов, которым отказали в участии в выборах, составляет 12 человек, — отметил Григорьев на пресс-конференции в ТАСС.

Еще одним мифом, по словам Максима Григорьева, является то, что в 2021 году оппозиция якобы не допущена к выборам. В действительности, утверждает эксперт, дела обстоят совершенно иначе: согласно статистике, количество отказов при регистрации кандидатов значительно снизилось.

«Миф о том, что в России практически невозможно будет наблюдать за выборами, автоматически опровергнут наличием сотен тысяч наблюдателей от политических партий и общественных палат. А миф о миллионах вброшенных голосов базируется на антинаучных теориях некоего Сергея Шпилькина», — заключил общественник.



Доклад Максима Григорьева имеет большую практическую ценность, уверена политолог Анна Федорова.

Люди неопытные, которые не следят за политическими процессами, могут мифам поверить. Поэтому очень важно иметь набор внятных контраргументов, почему сведения о сотнях тысяч лишенных избирательного права граждан или сведения о каких-то вбросах, основанные на кривых физика Шпилькина, — ложь чистой воды. Шпилькин нарисовал одну кривую, теперь он считает, что распределение голосов на каждых выборах должно ей соответствовать. К сожалению, находятся люди, которые в это верят. И с данной ситуацией надо, безусловно, бороться, — пояснила эксперт в интервью ridus.ru.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Валерий Марачевский, который много лет занимается квантовой физикой и математической статистикой, назвал теорию Шпилькина одной из самых главных «информационных фальсификаций», подготовленной с применением «инструментария точных наук».

«Результат голосования по стране в целом не описывается гауссовым распределением. Это возможно только в гипотетическом случае: когда на все избирательные участки придёт одинаковое число избирателей. Но это априори невозможно», — объяснил учёный суть фальсификации.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков, в свою очередь, заявил, что мифы о российских выборах нацелены на ужесточение санкционной политики Запада и подрыв общественно-политической ситуации в государстве. «Доклад готовит нас к тому, чего следует ожидать на выборах в сентябре и после них», — сказал Поляков.

* «Голос» — организация, внесенная Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

