Происшествие на шахте в ЛНР унесло жизни 9 человек
- 06 сентября 2021, 23:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате обрыва каната транспортной кабины (клети) на шахте «Красный партизан» в ЛНР погибли девять человек.
Шахта расположена в Червонопартизанске.
Всего в момент обрыва каната в кабине находились 25 человек, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах ЛНР.
«Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», — сказал собеседник агентства.
Как писал ранее «Ридус», в январе в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались пять горняков. Трое из них смогли выбраться.
Также сообщалось, что в Кемеровской области в результате обрушения в шахте «Ерунаковская-8» погиб один человек, еще трое горняков пострадали. Трагедия произошла в результате обрушения породы из-за землетрясения. В Следственном комитете уверены, что была нарушена техника безопасности.
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