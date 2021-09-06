Происшествие на шахте в ЛНР унесло жизни 9 человек

В результате обрыва каната транспортной кабины (клети) на шахте «Красный партизан» в ЛНР погибли девять человек.

Шахта расположена в Червонопартизанске.

Всего в момент обрыва каната в кабине находились 25 человек, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах ЛНР.

«Информации по остальным застигнутым в клети пока нет», — сказал собеседник агентства.

Шахта "Красный партизан" © wikimapia.org/taz518

Как писал ранее «Ридус», в январе в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались пять горняков. Трое из них смогли выбраться.

Также сообщалось, что в Кемеровской области в результате обрушения в шахте «Ерунаковская-8» погиб один человек, еще трое горняков пострадали. Трагедия произошла в результате обрушения породы из-за землетрясения. В Следственном комитете уверены, что была нарушена техника безопасности.