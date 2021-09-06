В России резко вырос спрос на обогреватели
- 06 сентября 2021, 20:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 2,5 раза по сравнению с июлем вырос спрос в России на обогреватели для дома.
Чаще всего россияне выбирают электрические мини-обогреватели с быстрым нагревом и дистанционным управлением (ДУ) от 900 до 1,5 тысяч рублей.
Аналитики «AliExpress Россия» также изучили покупки других товаров от российских продавцов в период с 1 по 31 августа и выбрали наиболее ходовые.
Оказалось, что большой популярностью в этот период также пользовались товары для системы теплых полов. Спрос на них увеличился в полтора раза по сравнению с июлем. В первую очередь россияне интересовались кабельными секциями для нагрева, программируемыми контроллерами температуры и инфракрасными пленочными теплыми полами. Пленка шириной в 50 см стоит 500 рублей, 10 м кабельной секции — 300 рублей, а контроллер умного пола — в среднем 1000 рублей.
Кроме того, в 3,6 раза по сравнению с июлем вырос спрос на электрические грелки-коврики. При этом наибольшее предпочтение россияне отдают моделям с покрытием из флиса и трехступенчатой системой обогрева. Популярны также модели ковриков, которые можно положить под простыню или одеяло. За них готовы отдать от 800 до 1800 рублей, приводит газета «Известия» результаты исследования аналитиков.
Отмечается также рост спроса на коврики для ног с подогревом и электрические одеяла, среди которых наиболее популярны плюшевые с автовыключением и пультом для ДУ, а также тепловые коврики для ног из текстиля. На них россияне готовы потратить от 500 до 3000 рублей.
В 3,2 раза по сравнению с июлем увеличился спрос на автомобильные обогреватели, из которых жители России больше всего предпочитают парковочные обогреватели с ЖК-переключателем, подходящие и для грузовых автомобилей. На них россияне готовы потратить от 5000 до 8000 рублей.
Ранее МЧС предупредило, что 7 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки до -2 градусов в ночные и утренние часы. Минувшей ночью на востоке Московской области были зафиксированы первые заморозки, температура опустилась до -0,5 градуса. Однако, согласно прогнозам, ночные температуры в регионе будут постепенно повышаться на этой неделе.
Как писал «Ридус», в конце первой декады сентября в Москву должна вернуться теплая погода. Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха прогреется до +17…+20 градусов.
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