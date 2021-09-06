В России резко вырос спрос на обогреватели

В 2,5 раза по сравнению с июлем вырос спрос в России на обогреватели для дома.

Чаще всего россияне выбирают электрические мини-обогреватели с быстрым нагревом и дистанционным управлением (ДУ) от 900 до 1,5 тысяч рублей.

Аналитики «AliExpress Россия» также изучили покупки других товаров от российских продавцов в период с 1 по 31 августа и выбрали наиболее ходовые.

Оказалось, что большой популярностью в этот период также пользовались товары для системы теплых полов. Спрос на них увеличился в полтора раза по сравнению с июлем. В первую очередь россияне интересовались кабельными секциями для нагрева, программируемыми контроллерами температуры и инфракрасными пленочными теплыми полами. Пленка шириной в 50 см стоит 500 рублей, 10 м кабельной секции — 300 рублей, а контроллер умного пола — в среднем 1000 рублей.

Кроме того, в 3,6 раза по сравнению с июлем вырос спрос на электрические грелки-коврики. При этом наибольшее предпочтение россияне отдают моделям с покрытием из флиса и трехступенчатой системой обогрева. Популярны также модели ковриков, которые можно положить под простыню или одеяло. За них готовы отдать от 800 до 1800 рублей, приводит газета «Известия» результаты исследования аналитиков.

Обогреватель © pixabay.com

Отмечается также рост спроса на коврики для ног с подогревом и электрические одеяла, среди которых наиболее популярны плюшевые с автовыключением и пультом для ДУ, а также тепловые коврики для ног из текстиля. На них россияне готовы потратить от 500 до 3000 рублей.

В 3,2 раза по сравнению с июлем увеличился спрос на автомобильные обогреватели, из которых жители России больше всего предпочитают парковочные обогреватели с ЖК-переключателем, подходящие и для грузовых автомобилей. На них россияне готовы потратить от 5000 до 8000 рублей.

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