Сексологи объяснили, почему после COVID-19 снижается половое влечение

У переболевших коронавирусом женщин может наблюдаться снижение полового влечения, предупредил сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Он отметил, что проблемы с либидо возникают чаще всего у пациенток, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.

По его словам, причин для этого много, начиная от астении до повреждения вомероназального органа, отвечающего за восприятие феромонов.

«При потере обоняния при коронавирусе не только временно теряются запахи, при этом ухудшается улавливание запахов противоположного пола, а это опосредованно тоже снижает сексуальное влечение», — сказал Кульгавчук в беседе с URA.RU.

Усугубить картину может часто сопутствующая этому заболеванию депрессия, добавил эксперт.

Снижение либидо © pixabay.com

Сексолог подчеркнул, что любая серьезная болезнь ухудшает сексуальное влечение и ослабляет половую сферу. «Природа через гормональные механизмы в таких случаях оберегает от размножения в сложный период», — пояснил он.

Кульгавчук также обратил внимание, что при коронавирусе у мужчин поражаются клетки Лейдига, отвечающие за выработку тестостерона, от уровня которого зависит сексуальное влечение.

Между тем сексолог Дмитрий Гарин успокоил, что снижение либидо носит временный характер. «Влечение зависит от количества энергии. После болезни вся энергия идет на восстановление. Когда восстановится энергия — появится желание», — объяснил врач в интервью изданию, отметив, что негативное влияние на человека оказывает нарушенная биохимия в теле и сниженный гормональный фон.

Ранее команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказывается, почему мужчинам нужно поддерживать уровень тестостерона в норме. Это особенно важно в период пандемии, так как некоторые исследования говорят о том, что низкий уровень этого гормона увеличивает риск тяжелого течения COVID-19.