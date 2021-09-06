Уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток — 2», уложила последнюю трубу второй нитки газопровода.

Теперь ей предстоит осуществить стыковку немецкой секции с датской и перейти к пусконаладочным работам.

Сдать трубопровод в эксплуатацию планируется до конца 2021 года, сообщили в компании.

В свою очередь, о завершении укладки «Северного потока — 2» проинформировал «Газпром».

«Шестого сентября специалисты трубоукладочной баржи „Фортуна“ осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода „Северный поток — 2“, после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Укладка газопровода «Северный поток — 2». © DPA / ТАСС

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что «Северный поток — 2» будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.

Ранее экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят уже в ближайшие дни. Он привел слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, заявившего, что работы будут закончены на этой неделе.

Напомним, «Северный поток — 2» протянулся от России до Германии по дну Балтики для прямых поставок газа в Европу. Европейские страны в основном поддерживают проект и участвуют в нем. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается, что Россия остановит транзит газа через ее территорию.

